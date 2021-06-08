Ahmet Şık'tan skandal sözler: Sokak çağrısı yaptı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, yurtdışı fonlarıyla yayın yapan internet sitesinde skandal açıklamalar yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” ifadelerini kullanan Şık, sokak çağrısı yaptı. Şık, “Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak, sokak, sokak. Biz toplumsal talebi nasıl görünür kılacağız? Herkesin sıkıştığı sosyal medyada görünür olmak ve oradan bir çözüm elde etmek mümkün değil. Oranın gücünü küçümsemekten bahsetmiyorum ama adı üstünde sanal bir yer orası” diye konuştu.

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İNDİRMENİN YOLU PROTESTO

Şık, “Demek ki bu iş yasayla, seçimle olacak bir şey değil. Seçimle olacağını düşünüyorsanız, bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bu sessizliği ya da kenara çekilip umutsuzluk aşılamayı ve bunu yapanlara da kenarda alkış tutmayı anlamakta zorlanıyorum. Bugünden tezi yok eğer bunun için uğraşılmazsa bir ses sokağa yansımazsa ya da ilgilisine ulaştırılamazsa biz çok şey kaybederiz” dedi.

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Savcılık iki ayrı soruşturma açtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık’ın katıldığı bir yayında

şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.