Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ahmet Yesevi Üniversitesi tecrübesi ile uzaktan eğitim imkanı
EĞİTİM

Ahmet Yesevi Üniversitesi tecrübesi ile uzaktan eğitim imkanı

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak Devlet Üniversitesidir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle önemli bir misyon üstlenmiştir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ahmet Yesevi Üniversitesi.
​Ahmet Yesevi Üniversitesi.

Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamıştır. Hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans ve 19 Yüksek Lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Günün ihtiyaçlarına uygun Endüstri Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 2018-2019 Bahar Dönemi itibariyle başlatılmıştır.

  • Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan, yüz yüze eğitim kalitesini aratmayacak şekilde web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni; geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme imkânı olmayanlara eğitim imkânı sunmaktır. Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere 24 saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde bulunması ortamı sağlanmaktadır.

Dersler; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi arşivden istediği zaman tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma düşmemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 23 farklı programda eğitim verilmektedir. Normal eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans programlarında ise 1 yıldır. Uzaktan eğitimde köklü tecrübeye sahip olan üniversitemiz uluslararası kalite ve standartlarda sürdürdüğü eğitim programlarında oldukça iddialıdır. Diplomalar; Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, mezunlara aynı hakları sağlamaktadır.

TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü programlar için müracaatlar güz ve bahar dönemlerinde e-devlet üzerinden yapılmakta olup, ALES şartı aranmamaktadır.

2020-2021 Güz Dönemi Yüksek Lisans kayıtları 04 Ağustos - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turtep.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
GÜNDEM
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
Abone Ol Google News
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

Prof. Dr. Ceyhan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesaj.
Limit belli oldu

'Limit' belli oldu

Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri açıklandı.
Yola inen yandı

​Polis ceza kesmeye başladı..
İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

Bankalar<br>kanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.
O işletme kapatıldı

O işletme kapatıldı

​Bakan Ersoy 'yanına kar kalmayacak' demişti.
Zararı<br>yararından çok

Zararı
yararından çok

Trump'tan dikkat çeken karantina açıklaması..
Galatasaray'a <br>mesaj yolladı

Galatasaray'a
mesaj yolladı

​Transfer iddialarını paylaşımıyla doğruladı.
Yüzlerce<br>yolcu mahsur kaldı

Yüzlerce
yolcu mahsur kaldı

İstanbul'a gelirken denizin ortasında arızalandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı: 2020'nin en yüksek oranına ulaştık
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı: 2020'nin en yüksek oranına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu" dedi. Pekcan, "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık" diye konuştu.
İrfan Can Kahveci transfer sorusuna cevap verdi: Başkanımız söz verdi
Spor

İrfan Can Kahveci transfer sorusuna cevap verdi: Başkanımız söz verdi

Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık" dedi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, merak edilen transfer durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Heredot'tan Hafter'e Libya: Büyük Toyota Savaşı
Dünya

Heredot'tan Hafter'e Libya: Büyük Toyota Savaşı

Bugün Afrika diye bildiğimiz kıtanın antik dünyada adı Libya'ydı. Tarih biliminin en önemli isimlerinden biri olan Bodrumlu Heredot’un bilinen dünyasında üç kıta vardı: Avrupa, Asya, Libya. Avrupalıların bin yıllardır kötü bir huyu vardır isim koydukları bölgeyi yerlilerine rağmen yönetmek isterler. Roma’nın Kuzey Afrika’yı işgal ettikten sonra yaptığı ilk iş topraklarına tuz dökmek olmuştu. O gün verimli topraklara zarar veren zihniyet bugün de bölgenin en büyük zengiliği petrole göz diktiler. Bunun için ise Toyota Savaşı’nda Çad’ın savaş esiri olarak alıp rezil ettiği Hafter’i kullanıyorlar. Libya tam istikrara kavuşacakken ABD’den getirilen Hafter kim? Neden daha önce ABD’ye kaçmak zorunda kalmıştı? Bu soruların cevabının arkasında ise Çadlı milislerin kahramanlık öyküsü yatıyor: Büyük Toyota Savaşı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.