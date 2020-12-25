AİHM kararını tanımıyoruz: Milli vicdanda hükümsüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Kurultayın 14 Mart 2021’de yapılacağını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

Türkiye’nin en önemli sorunu iç bünyesinde açılan gediklerdir. İktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da arsızlıkları dillerine vurmuştur. Bakınız CHP’ye, İYİ Parti’ye, HDP’ye, diğer siyasi ucubelere. Emin okunuz görüp görebileceğiniz bu olacaktır. Ülkesine milletine namlu çevirenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onlardan medet umanlar iç işgal cephesinde mevziye girenlerdir.

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MASA TEKLİFİ CİDDİYETSİZDİR

El atına binen tez inecektir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir. İsteyenin istediği masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur. Buna engel olan yoktur. Buyursunlar otursunlar fiskos yapsınlar, kısır yeyip keyiflerine baksınlar. Parlamenter çalışmaları ile vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile.

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SEÇİMLER 2023’TE YAPILACAK

Cumhur İttifakı’nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız. Cumhur İttifakı Türkiye’dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2023’te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır. İstanbul’da Türkçe ezan ve Kur’an okutulmasının ülkemizi yeni bir cephe alanına sürükleme girişimi olduğunu düşünüyorum. Allah’ın kelamı ile oynamanın ağır sonuçları olacağını buradan muhataplarına söylüyorum.

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AİHM kararını tanımıyoruz

Bahçeli, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki göstererek, “Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz, bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz, 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53 vatandaşımızın acısını görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Hiç kimse bize masal anlatmasın” dedi. HDP açılmamak üzere kapatılsın açıklamasının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, ‘’Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz” diye konuştu.