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Aile Bakanlığı 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren "Aşık çocuk beni gizlice izliyor" başlıklı videoya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." denildi.

22:00 . 15/08/2023 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada dolaşıma giren "Aşık çocuk beni gizlice izliyor" başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Çocukları olumsuz etkileyen video için hukuki süreç başlatıldı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir."



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor
#Sosyal Medya
#Hukuki Süreç
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