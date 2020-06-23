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Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Esenyurttaki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
İSTANBUL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Esenyurt'taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Esenyurt'taki sel felaketinin yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarından hasar gören Esenyurt'taki durum hakkında, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuk, daha sonra selin etkili olduğu sokakta incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, İstanbul'da yaşanan sel felaketine derinden üzüldüklerini söyledi.

  • Selçuk, "Allah bütün milletimizi, vatanımızı bu tür afetlerden korusun. Gerek valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tedbirleri yerinde incelemek için buradayız. İnşallah hem sosyal yardımlar hem sosyal hizmetler olarak bütün tedbirleri, önlemleri alacağız onlar için." diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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