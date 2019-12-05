Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet davasında karara itiraz edecek
POLİTİKA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Şule Çet davası kararına itiraz edeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı.

Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un tutuklanmasına ilişkin, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" ifadelerini kullandı.

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Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

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