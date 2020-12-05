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Gündem Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
İSTANBUL

Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Avcılar'daki aile sağlık merkezine maskesiz gelerek kendisini uyaran doktora hakaret eden ve saldıran kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'un Avcılar İlçesi'ndeki Gümüşpala Mahallesi'nde 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde meydana gelen olayda maskesiz bir kadın sağlık merkezine girdi. Doktor Yağmur Turan, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Birden sinirlenen kadın Dr. Turan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı.

Doktor Turan, bunun üzerine polisi ararken bir yandan da cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora "Elimde kalırsın" diye bağırarak hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı.

  • Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Dr. Turan, kendisine saldırarak hakaret eden kadından şikayetçi olurken sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu belirlenen kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne hakaret ve darp suçundan sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, adı açıklanmayan "Bir anlık öfke ile hareket ettim" diyerek ifade veren şüpheli kadının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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