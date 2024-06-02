Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çöken bina ile ilgili psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.