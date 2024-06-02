|
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çöken bina ile ilgili psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlanacağını bildirdi.

14:33 - 2/06/2024 Pazar
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlanacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.


Açıklamada,
"Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından, olaydan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor" b
ilgisi paylaşıldı.


Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#psikososyal destek
#Küçükçekmece
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akpazar seçim sonuçları için seçmenler sandık başına gitti! Seçimi kim kazandı?