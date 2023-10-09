|
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: Şanlıurfa'da şiş batırılan çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı' haberlerinin ardından harekete geçti. Bakanlık, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

16:40 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
"Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar"
başlıklı haberlere konu olan çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan, Şanlıurfa'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.


Çocuklar devlet korumasına alındı

Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olacak"

İstanbul Valiliği harekete geçti: Zorla dilendirilen 329 çocuk yeniden okul yolunda
İstanbul Valiliği harekete geçti: Zorla dilendirilen 329 çocuk yeniden okul yolunda

İstanbul’da yetişkin ve çocuk dilencilere yönelik uygulamalar devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden bu yana süren çalışmalarda Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak" diyerek başlattığı uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. Uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okul yolunda…




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#çocuk
#Şanlıurfa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail-Lübnan sınırı bir hayli gergin