Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: Şanlıurfa'da şiş batırılan çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakanlıktan, Şanlıurfa'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.
Çocuklar devlet korumasına alındı
Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: