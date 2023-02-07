|
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bin 275 psikososyal destek personelinin çalışmalara devam ettiğini bildirerek tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu bildirdi.

12:35 . 7/02/2023 Salı
Diğer
Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Depremin getirdiği yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Adana’da 120, Adıyaman’da 50, Diyarbakır’da 129, Gaziantep’te 251, Hatay’da 175, Kahramanmaraş’ta 310, Malatya’da 59, Osmaniye’de 49, Şanlıurfa’da 92, Kilis’te 40 olmak üzere toplam bin 275 psikososyal destek personelimiz 227 araçla saha çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 358 personelimiz ayni yardımların dağıtımı için koordinasyonu sağlamakta ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermektedir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.





#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#deprem
#yardım
1 saat önce
default-profile-img
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız
Türkiye'de aktif fay hatları bulunan bölgeler
Deprem olan yerlerde elektrikler geldi mi?
Nurettin Canikli: Dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü çarpıtılarak vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır
İngiliz kulübü Türkiye'deki afet bölgesi için yardım topladı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden depremde yaralananlarla ilgili açıklama 
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.