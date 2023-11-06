Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları uyardı: Sahte 'evlilik kredisi' vaatlerine dikkat

Bakanlık dolandırıcılara karşı uyardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hükümetin 'evlilik kredisi’ vaadini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan internet siteleri hakkında uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "
Bazı art niyetli kişilerin
Aile ve Gençlik Bankası adı altında, vatandaşlarımıza "evlilik kredisi" vaadiyle aşağıdaki sahte internet sayfaları
üzerinden yönlendirme yapıp para topladığı görülmüştür. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışındaki kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir."
denildi.
Açıklamada,
"Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
ifadeleri kullandı.
#Evlilik kredisi
#Aile ve Gençlik Bankası
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
1 saat önce