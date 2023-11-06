Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları uyardı: Sahte 'evlilik kredisi' vaatlerine dikkat

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, şartları tutan gençlere 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bir liralık faizsiz kredi verileceğini bildirdi. Gençlere verilecek evlilik desteği için 4 pilot şehir de açıklandı. Evlilik kredisi alabilmek için hangi şartlar gerekli? Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? İlk önce hangi illerde evlilik kredisi verilecek? İşte tüm detaylar...