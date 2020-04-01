Gündem Ailesini oğlunun evine gönderdi, kendisini karantinaya aldı Evi boşaltın ben dönüyorum
KARABÜK

Ailesini oğlunun evine gönderdi, kendisini karantinaya aldı: Evi boşaltın ben dönüyorum

Ailesini oğlunun evine gönderdi, kendisini karantinaya aldı: Evi boşaltın ben dönüyorum

Almanya'dan Karabük’e dönen TIR şoförü Haşim Çetinkaya (64), kendisini evinde karantinaya aldı. Eve gelmeden önce eşini arayıp, evli olan oğullarının yanına gitmelerini istediğini belirten Çetinkaya, 14 gün evde kalacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
TIR şoförü Haşim Çetinkaya (64), kendisini evinde karantinaya aldı.
TIR şoförü Haşim Çetinkaya (64), kendisini evinde karantinaya aldı.

37 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Haşim Çetinkaya, 12 Mart’ta Kapıkule Sınır Kapsından çıkış yaparak Almanya’ya gitti. Taşıdığı yükünü Almanya’ya bırakıp Türkiye dönüşe geçen Çetinkaya, 26 Mart’ta Kapıkule Sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptı. Çetinkaya, Karabük’e gelmeden önce eşini arayıp, çocukları da alarak oğlunun evine gitmesini istedi. Cuma günü eve gelen Çetinkaya, kendini karantina altına aldı.

4 çocuk ve 4 de torunun bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Evde tekim. Çocuklarıma, torunlarıma, hanımıma gelirken telefon ettim, evi boşaltın ben dönüyorum, 14 gün kalmam lazım evde karantinaya girmem lazım dedim. Onlar da tamam dediler gittiler. Şu an oğlumun evinde kalıyorlar. Yalnız kalıyorum evde. 14 günlük karantina süreci içerisinde evde yiyip içip yatıyorum kendime bakıyorum" dedi.

DHA
Almanya'dan Karabük’e dönen TIR şoförü Haşim Çetinkaya (64), kendisini evinde karantinaya aldı.

'BAŞKASINA BULAŞMASIN DİYE KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM'

  • Virüs ihtimaline karşı yakınlarını düşünerek kendini karantinaya aldığını ifade eden Çetinkaya, "Kimsenin kimseye bulaştırmaya hakkı yok. Bu kötü bir mikrop. Allah göstermesin bu bizde de olabilir. Ben dışarıdan geldim, başkasına bulaşmasın, başkasına geçmesin diye bunu düşünerek kendimi karantinaya aldım.

65 yaş üstü evde kalıyor ama işi olmayan kimse dışarı çıkmasın, kimseyi kimseye bulaştırmasın. Kimse bilemez kendi üzerinde var mı yok mu? Sinsi bir hastalık bu. Onun için vatandaş evinde kalsın. Devletimiz çağrı yapıyor. ’Evde kal Türkiye’ diye. Ben de diyorum ‘Evde Kal Türkiyem’ sağlıklı kalın" diye konuştu.

DHA
Haşim Çetinkaya virüs ihtimaline karşı yakınlarını düşünerek kendini karantinaya aldığını ifade etti.

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