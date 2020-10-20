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Gündem "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi öz babasını öldürdü
İSTANBUL

"Ailevi sorunlarımız vardı" dedi öz babasını öldürdü

Bahçelievler'de 19 yaşındaki zanlı babasını silahla vurarak öldürdü. Ailevi sorunları olduğunu ifade eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Haydar M.K. (19), tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Haydar M.K. (19), tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yaşanan olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki bir kuaför dükkanının önünde meydana geldi.

  • İddiaya göre, baba-oğul olduğu öğrenilen Yusuf Cemal Sezgin (45) ve Haydar M.K. (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Haydar M.K. silahıyla babasını vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Yusuf Cemal Sezgin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlı yakalandı, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Haydar M.K. kısa süre içerisinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf Cemal Sezgin’in dini nikahlı evliliğinden dünyaya geldiği ve kısa süre önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebeplerden ötürü işlediğini ifade ederken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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