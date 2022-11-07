Aileye tehdidi durduracağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te kadınlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Son Anayasa değişikliği ile aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set çekmiş olacağız” dedi.

Erdoğan, Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu. Erdoğan, 20 yıldır ülkede kadınların tamamını, ailelerinin temel direkleri, çocuklarının ebedi öğretmenleri olmalarının yanı sıra hayatın her alanında hak ettikleri yere çıkarmak isterken ilhamı bu ortamlardan aldıklarını vurguladı.

ÜLKEMİZE KATACAĞINIZ DEĞERLER VAR

Türkiye'de Anayasa'dan yasalara kadar hukuki zeminde yaptıkları reformlarla, eğitimden istihdama her alanda verdikleri desteklerle kadınları güçlendirirken aslında ülkenin potansiyelini de büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, “Kadınıyla, erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok değerler var” diye konuştu.

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MUHALEFET ENDİŞE ETMİŞ

Aile konusunda bir adım attıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yasal düzenleme ile muhalefetin önümüze geldiği bir dönemde biz bu yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için ‘Gelin bu işi anayasal bir düzenlemeye taşıyalım’ ve olayı da sadece başörtüsü olayı olmaktan çıkartarak hem onu sağlama alalım ama bir de bunun yanında aile konusunu da anayasal zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim’ dedik. Bundan herhalde endişe etmiş muhalefet. 'Sayın başkan aile kavramı ile ne demek istiyor' falan demişler. Adalet Bakanımız ve yanında giden arkadaşlarımız, 'Burada endişe edilecek, korkulacak, herhangi bir şey yok' demişler.”

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ZAYIF AİLE GÜÇLÜ MİLLETİ ZAYIFLATIR

“Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Burada yapılması gereken de bu. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Bundan endişe etmeye gerek yok. Zayıf aile tipleri güçlü milleti zayıflatır. Biz buna fırsat vermek istemiyoruz. Onun için bu çalışmayı gelin beraber sizler bize ne katkıda bulunacaksınız ona göre biz bu katkılardan istifade etmek isteriz. Biz sabırla işin üzerine gidelim. Kadın ile erkek arasındaki tüm çizgiler ortadan kaldırıldığında kadının kendine ve insanlığa kattığı zenginlikleri devam ettirmek nasıl mümkün olacak? Bunu halletmemiz lazım. Bu hakikatlerden hareketle kadını hayatın her alanında desteklerken aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup, geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içerisindeyiz. Teklifini vermeye hazırlandığımız son Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne set çekmiş olacağız. Bu konuyla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız kadın kollarıyla kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah Türkiye yüzyılını da kadınlarımızla inşa edeceğiz.”

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