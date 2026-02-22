Aileyi Koruma Yasası

Sağlık Bakanlığı belirleyecek

Teklif yalnızca yaş sınırını 25’e yükseltmekle kalmıyor. Cinsiyet değişikliği talebinde bulunabilmek için kişinin üreme yeteneğinden yoksun bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit etmesi gerekiyor. Artık tüm eğitim ve araştırma hastaneleri değil Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü merkezler yetkili olacak.

Hormon ilacı da suç

Cinsiyet değişikliğine yönelik hormon verilmesi veya ilaç uygulanması gibi cerrahi dışı tıbbi işlemler de suç kapsamında değerlendirilecek.

Ameliyat eden doktora ceza

Kanunda belirlenen şartlara aykırı biçimde cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalede bulunan kişiler hakkında üç yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Eşcinsel evliliğe yasak

"Eşcinsel evlilik" adı altında gerçekleştirilen törenler de suç kapsamında değerlendirilecek ve bu tür organizasyonlara katılanlar hapis cezası uygulanabilecek.
















