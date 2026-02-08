LGBT sosyal medyada zehirliyor

Türkiye genelinde LGBT adına faaliyet yürüten bazı dernek ve oluşumlar, sosyal medya üzerinden cinsiyet değiştirme süreçlerine ilişkin paylaşımlar yaparak gençleri zehirliyor. Özellikle çocuklar ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı Instagram, X ve TikTok gibi platformlarda hormon uygulamaları, cinsiyet değiştirme operasyonları ve bu süreçlere ilişkin danışmanlık içeriklerinin yaygınlaştığı görülüyor. Söz konusu paylaşımlar, ailelerde endişeye yol açıyor. Sosyal medya hesaplarında cinsiyet değiştirme süreci çoğunlukla “özgürlük” ve “kişisel tercih” vurgusuyla sunulurken, bu süreçleri deneyimleyen kişilerin anlatımları da paylaşım konusu yapılıyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME DESTEĞİ

Bazı hesapların, henüz kişilik gelişimini tamamlamamış bireylere yönelik içerikler üretmesi ise tartışmaları beraberinde getiriyor.

Instagram’da içerik üreten “turkiyetrans” adlı hesapta, cinsiyet değiştirme sürecine ilişkin bilgilendirici paylaşımların yanı sıra hormon uygulamaları ve ameliyatlara giden aşamalara dair danışmanlık içerikleri yer alıyor. Hesapta, süreci yaşayan kişilerin deneyimlerine sıkça yer veriliyor. Hesapta LGBT propagandası yapılırken, erkek çocukların hormon uygulaması sonrası değişimi ve LGBT mensuplarının küçük çocuklarla fotoğrafları üzerinden algı çalışmalarıyla gençler hedef alınıyor. Benzer şekilde “Genç LGBT Derneği” adlı hesapta da özgürlük argümanları üzerinden LGBT propagandası yapılıyor. “obirçorumlu” isimli hesap cinsiyet değiştirme operasyonuna giden sürece ilişkin danışmanlık hizmeti verirken, “Askerden nasıl muaf tutulursun”, “Hormon uygulaması almak için hangi yollar izlenmeli” ve “Cinsiyet değiştirme ameliyatına girmek için atılacak adımlar” tarzı içerikleri paylaşıyor.

DİNİ DEĞERLERİ DE HEDEF ALIYORLAR

“Cinsel Yönelim Eşitliği” adlı bir diğer Instagram hesabında ise siyasi mesajlar ve dini değerleri hedef alan paylaşımlar üzerinden LGBT propagandası yapılıyor. Hesabın logosunda İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı içinde LGBT’yi sembolize eden renkler yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurumu’nun üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla cuma namazı saatlerinde sınav ve ders konulmaması kararını, “Bilim yerine ibadet saatleri” ifadeleri ile paylaşan hesap, “Üniversiteler ibadet saatlerine göre çalışmaz” notu paylaşıldı. Hesapta siyasi mesajlarla algı operasyonları yapılırken, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mükremin Gezgin, Kerimcan Durmaz ve Murat Övüç’ün LGBT kimlikleri nedeniyle hedef alındığı iddiasıyla kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor.







