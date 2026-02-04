Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği 19 yaş altına 'Dur' dedi: Cinsiyet terk etme ameliyatları artık desteklenmiyor

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 19 yaş altındaki çocuk ve gençler için cinsiyet terk etme ameliyatlarına artık onay vermeyeceğini açıkladı.
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 19 yaş altındaki çocuk ve gençler için geri dönülemez cinsiyet terk etme ameliyatlarına karşı çıkan yeni bir bildiri yayınladı. Dernek, müdahalelerin en az 19 yaşına kadar ertelenmesi gerektiğini vurguladı.
ASPS, söz konusu tavsiyenin bir “klinik standart”ı değil, cerrahlar için
rehber niteliğinde bir uyarı
olduğunu belirtti.
CERRAHLARA, ÇOCUKLARA VE AİLELERE UYARI RAPORU
Dernek, operasyonların uzun vadeli etkilerine dair mevcut bilimsel kanıtların yetersiz ve güvenilmez olduğunu ifade ederek, gençlerin
geri dönülemez müdahalelere
maruz kalmaması gerektiğini açıkladı.
Raporda, cerrahlar, gençler ve aileleriyle birlikte
karar verirken son derece dikkatli olması
gerektiğine vurgu yapıldı.
Ayrıca raporda, ameliyatların geri dönüşü olmayan etkileri göz önünde bulundurulmasına dikkat çekildi.
DÜNYADA YANKI UYANDIRDI
Uzmanlar, ASPS’in açıklamasını
gençleri koruma ve geri dönülemez operasyonlara
sınır koyma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.
Bu gelişme, tıp etiği, bireysel haklar ve kanıta dayalı tıp tartışmaları açısından ABD’de ve
dünyada büyük yankı uyandırdı
.
#LGBT
#Ameliyat
#ABD