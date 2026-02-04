Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği 19 yaş altına 'Dur' dedi: Cinsiyet terk etme ameliyatları artık desteklenmiyor

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği 19 yaş altına 'Dur' dedi: Cinsiyet terk etme ameliyatları artık desteklenmiyor

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:464/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 19 yaş altındaki çocuk ve gençler için cinsiyet terk etme ameliyatlarına artık onay vermeyeceğini açıkladı.
Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 19 yaş altındaki çocuk ve gençler için cinsiyet terk etme ameliyatlarına artık onay vermeyeceğini açıkladı.

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, 19 yaş altındaki çocuk ve gençler için geri dönülemez cinsiyet terk etme ameliyatlarına karşı çıkan yeni bir bildiri yayınladı. Dernek, müdahalelerin en az 19 yaşına kadar ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

ASPS, söz konusu tavsiyenin bir “klinik standart”ı değil, cerrahlar için
rehber niteliğinde bir uyarı
olduğunu belirtti.

CERRAHLARA, ÇOCUKLARA VE AİLELERE UYARI RAPORU

Dernek, operasyonların uzun vadeli etkilerine dair mevcut bilimsel kanıtların yetersiz ve güvenilmez olduğunu ifade ederek, gençlerin
geri dönülemez müdahalelere
maruz kalmaması gerektiğini açıkladı.
Raporda, cerrahlar, gençler ve aileleriyle birlikte
karar verirken son derece dikkatli olması
gerektiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca raporda, ameliyatların geri dönüşü olmayan etkileri göz önünde bulundurulmasına dikkat çekildi.

DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

Uzmanlar, ASPS’in açıklamasını
gençleri koruma ve geri dönülemez operasyonlara
sınır koyma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.
Bu gelişme, tıp etiği, bireysel haklar ve kanıta dayalı tıp tartışmaları açısından ABD’de ve
dünyada büyük yankı uyandırdı
.
#LGBT
#Ameliyat
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm 2. Fragmanı İzle: Eleni ve Oruç arasında yeni dönem!