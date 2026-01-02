Yeni Şafak
Stranger Things oyuncusundan LGBT itirafı

Stranger Things oyuncusundan LGBT itirafı

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
17:312/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Stranger Thing oyuncusu, dizideki LGBT propagandasının çocuklara olduğunu kabul etti.
Stranger Thing oyuncusu, dizideki LGBT propagandasının çocuklara olduğunu kabul etti.

Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in oyuncusu, dizide çocuklara eşcinselliği özendirdiklerini kabul etti.

Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in oyuncusu, dizide çocuklara eşcinselliği özendirdiklerini kabul etti. Eşcinsel bir karakter olarak işlenen Will’i canlandıran Noa Şnap, verdiği röportajda LGBT’nin "Çocuklara iletilmesi gereken güçlü bir mesaj" olduğunu söyledi. Dahası dizideki diğer eşcinsel karakter Robin’i oynayan Maya Hok ise kürtajı savunan sözleriyle gündeme geldi. Netflix, çocuklara yönelik içeriklerinde alenen LGBT propagandası yaparken oyuncularının bu söylemi destekler sözleri de onları takip eden çocukların zihninde yer ediyor.

İçeriklerin yarısına yakınında LGBT teması var

Platform sadece bu diziyle değil birçok içeriğiyle de çocuklara LGBT propagandası yapıyor. Washington merkezli sivil toplum örgütü “Concerned Women for America”nın 8 Aralık’ta yayınladığı rapor Netflix’in çocuklara yönelik içeriklerini analiz ediyor. Raporda, platformda yayınlanmış 326 çocuk yapımı incelenmiş ve bu içeriklerden yüzde 41’inde en az bir tane olmak üzere LGBT teması bulunduğu tespit edilmiş. Rapor, 2021’den itibaren çocuk programlarında LGBT içeriklerinin arttığını ve yeni dizilerin çoğunda bu temaların yer aldığını söylüyor.


