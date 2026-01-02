Stranger Things oyuncusundan LGBT itirafı

Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in oyuncusu, dizide çocuklara eşcinselliği özendirdiklerini kabul etti. Eşcinsel bir karakter olarak işlenen Will’i canlandıran Noa Şnap, verdiği röportajda LGBT’nin "Çocuklara iletilmesi gereken güçlü bir mesaj" olduğunu söyledi. Dahası dizideki diğer eşcinsel karakter Robin’i oynayan Maya Hok ise kürtajı savunan sözleriyle gündeme geldi. Netflix, çocuklara yönelik içeriklerinde alenen LGBT propagandası yaparken oyuncularının bu söylemi destekler sözleri de onları takip eden çocukların zihninde yer ediyor.

Platform sadece bu diziyle değil birçok içeriğiyle de çocuklara LGBT propagandası yapıyor. Washington merkezli sivil toplum örgütü “Concerned Women for America”nın 8 Aralık’ta yayınladığı rapor Netflix’in çocuklara yönelik içeriklerini analiz ediyor. Raporda, platformda yayınlanmış 326 çocuk yapımı incelenmiş ve bu içeriklerden yüzde 41’inde en az bir tane olmak üzere LGBT teması bulunduğu tespit edilmiş. Rapor, 2021’den itibaren çocuk programlarında LGBT içeriklerinin arttığını ve yeni dizilerin çoğunda bu temaların yer aldığını söylüyor.