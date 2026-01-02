Akbank Sanat ocak ayında çocukları ve sanatseverleri bekliyor

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminerlerden atölyelere, tiyatrodan söyleşilere kadar farklı ilgi alanlarına hitap eden program, her yaştan katılımcıyı ağırlamayı hedefliyor. Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında 4 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) "Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi" ve "Bu Bizim Soframız" atölyeleri düzenlenecek. 17 Ocak'ta Bursa Pancar Deposu'nda "Uzakta Ne Var?" ve "Hale Asaf'tan İlhamla Bursa Manzaraları" atölyeleri de çocuklarla buluşacak. İBB Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde 17 ve 31 Ocak'ta sahnelenecek "Ne Olacağım Ben?" müzikali, 5 yaş ve üzeri çocuklara ilham verici bir tiyatro deneyimi sunacak. 25 Ocak'ta SSM'de gerçekleştirilecek "Ailece İleri Dönüşüm" başlıklı heykel ve mozaik atölyeleri ise ebeveyn ve çocukların birlikte üretim yapmasına olanak tanıyacak.