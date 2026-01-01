Yeni Şafak
Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi

12:491/01/2026, Perşembe
AA
Restorasyonda sona gelindi.
Restorasyonda sona gelindi.

Edirne'de, günümüze yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Edirne'de, günümüze​​​​​​​ yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Restorasyon ekipleri, 14 ay önce başladıkları çalışma kapsamında Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması gerçekleştirdi. Kazı çalışmalarının ardından ekipler, çevre duvarlarının yapımına başlarken yarısı yıkık minarenin tamamlanması için iskele kurdu. Tamamen yıkılmış olan caminin nehre yakın olması nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon kullanılarak yapılması kararlaştırılırken bu bölümdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi. Restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, Şeyh Şüceaddin'in Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Caminin ayağa kaldırılmasıyla Şeyh Şüceaddin'in tarihi mirasının yaşatılacağını belirten Sezer, "Şüceaddin Camisi'ni bitirmek üzereyiz. Ufak tefek eksikleri kaldı. Bu tarihi yapı da Edirne'mize güzellik kazandıracak. Edirne'nin insanı vefalıdır, bu çalışmayla ecdada bir vefa gösterilecek." ifadelerini kullandı.

Şeyh Şüceaddin Cami hakkında

Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü. Günümüze yalnızca bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.



