Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi

Edirne'de, günümüze​​​​​​​ yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Restorasyon ekipleri, 14 ay önce başladıkları çalışma kapsamında Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması gerçekleştirdi. Kazı çalışmalarının ardından ekipler, çevre duvarlarının yapımına başlarken yarısı yıkık minarenin tamamlanması için iskele kurdu. Tamamen yıkılmış olan caminin nehre yakın olması nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon kullanılarak yapılması kararlaştırılırken bu bölümdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi. Restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, Şeyh Şüceaddin'in Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Caminin ayağa kaldırılmasıyla Şeyh Şüceaddin'in tarihi mirasının yaşatılacağını belirten Sezer, "Şüceaddin Camisi'ni bitirmek üzereyiz. Ufak tefek eksikleri kaldı. Bu tarihi yapı da Edirne'mize güzellik kazandıracak. Edirne'nin insanı vefalıdır, bu çalışmayla ecdada bir vefa gösterilecek." ifadelerini kullandı.