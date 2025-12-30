John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne Trump'ın ismi eklendi

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan ve kentin önemli kültürel simgelerinden biri olan adı “Donald J. Trump ve John F. Kennedy Anı Sahne Sanatları Merkezi” olarak değiştirilen John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi fotoğraflandı.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan ve kentin kültürel simgelerinden kabul edilen Kennedy Center'ın adı yenilendi. Merkezin yeni adı, mevcut ABD Başkanı Donald J. Trump ile suikast sonucu hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'yi aynı çatı altında buluşturacak şekilde 'The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts' oldu.
Müzisyenler, oyuncular ve sanatçılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kennedy Center'da yaptığı değişiklikler nedeniyle merkeze gitmiyor.
Trump, kendisini "ülkenin kültür merkezi" olarak tanımlayan bu mekanın başkanlığına getirildi ve sanat ve kültür "vizyonunu" paylaşmadığını söylediği yönetim kurulu üyelerini görevden aldı.
Oyuncu, yazar ve yapımcı Issa Rae, biletleri tükenmiş olan yaklaşan gösterisini iptal ederken, mekan içindeki diğer bazı yöneticiler de görevlerinden ayrıldı.
Trump sosyal medya paylaşımında, "Sanat ve Kültürde Altın Çağ Vizyonumuzu paylaşmayan, Başkan da dahil olmak üzere Mütevelli Heyeti'ndeki birçok kişiyi derhal görevden almaya karar verdim" dedi.
Trump'ın yaptığı değişikliklerin ardından birçok yaratıcı isim Kennedy Merkezi'nden uzaklaşmaya başladı.
Rae, 16 Mart'ta yapılması planlanan tek gecelik gösterisinin iptal edildiğini ve bilet ücretlerinin iade edileceğini duyurdu.
Perşembe günü Instagram hikayesinde, "bir kurumun değerlerine aykırı bir durum" nedeniyle etkinliğe katılımını iptal etmeye karar verdiğini söyledi.
Yazar Louise Penny de Trump'ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle kitap lansmanını iptal ettiğini duyurdu.
"Kara Kurt'un lansmanını Washington DC'deki Kennedy Merkezi'nde yapacaktım, ancak Trump'ın göreve gelmesinin ardından geri çekildim," diye yazdı Cuma günü Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda "Elbette kariyerimin en önemli anlarından biri olacaktı. Ama bundan çok daha önemli şeyler var" dedi.