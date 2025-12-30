Trabzon'da koruma ve bakım altındaki çocuklar tiyatro oyunu sahneledi

İki kurumun güzel işbirliği yaptığına işaret eden Uzuner, "Projenin devamının gelmesini, oyunu da farklı zaman ve mekanlarda çocuklarımızın sahnelemesini isteriz." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu da projenin önemine dikkati çekerek, projenin yaygınlaştırılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Oyunun yönetmenliğini yapan TDT oyuncusu Sıla Ömeroğlu da çocuklarla yorucu ama çok keyifli bir süreç geçirdiklerini aktardı. Gülendam Rümeysa Altıntaş da çocuklarla çok eğlendiklerini, kendileri için de güzel bir anı olduğunu vurguladı. Elif Kaplan da provoların çok keyifli geçtiğini, geçen süre içerisinde çocukların gelişimini görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.