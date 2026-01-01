Yeni Şafak
Malezya'nın batik sanatı Trabzonlu öğretmenin atölyesinde hayat buluyor

Malezya sanatı Trabzon'da icra ediliyor.
Trabzon'da görsel sanatlar öğretmeni Gülcan Eroğlu, balmumu ve kök boyayı birleştirerek ipek kumaşın üzerine yaptığı tablolarla batik sanatını geliştirmeyi hedefliyor.

Trabzon'da görsel sanatlar öğretmeni Gülcan Eroğlu, ipek kumaşlar üzerine çizdiği çeşitli figürleri balmumu ve kök boyayla buluşturuyor. Pamuk ya da ipek kumaşlara insan, çiçek, ev, ağaç ve hayvan figürlerinin balmumuyla işlendiği batik sanatı, Malezya, Endonezya, Çin, Hindistan ve Sri Lanka'da ilgi görüyor. Doğa, çevre, hayvan gibi yaşama dair tasarımların yapılabildiği batik sanatında kök boya ve balmumunun kullanılmasıyla renklerin birbirine karışması da engelleniyor. Üniversite eğitimi sırasında batik sanatına ilgi duyan 51 yaşındaki Eroğlu da açtığı sergiler ve düzenlediği kurslarla kentte bu sanatın nadir temsilcileri arasında yer alıyor. Eroğlu, üniversite eğitimi sırasında batik sanatı ile tanıştığını ve zamanla ilgisinin arttığını söyledi.

Balmumuyla sabitliyor

Osmanlı ve İran minyatürlerini örnek aldığını belirten Eroğlu, evinin yanında oluşturduğu atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Batik sanatını tabloya aktarmak istediğini ifade eden Eroğlu, "Bu tekniği atölyede kendi imkanlarımla geliştirmeye çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz coğrafya gereği yeşili ve insanı içine katarak bir harmanlama yapıyorum" dedi. Eroğlu, sürecin uzun, meşakkatli ve heyecan verici bir yolculuk olduğuna değinerek, "Aşama aşama, nakış nakış işliyorsunuz. Taslak süreciyle başlıyor ve daha sonra ipek üzerine aktarıyorum. Benim tuvalim ipek. Tuval bezim ipek olduğu için daha hassas davranmak zorundayım." diye konuştu. İpek üzerinde kök boyalarla çalıştığını anlatan Eroğlu, "Ana malzeme aslında balmumu. Balmumunu eriterek renkleri kapatma yöntemiyle sabitliyorum. Balmumu bir koruyucu teşkil ediyor aslında. Renkler üzerinde bir rengin bir renge karışmamasını sağlıyor" ifadesini kullandı.

Her bakış, her gözlem bir tabloya dönüşebiliyor

Şehrin doğasının, yaptığı eserler için çıkış noktası olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Her bakış, her gözlem bir tabloya dönüşebiliyor. Kalple, gözle, beyinle bunları önce kağıda işliyorsun" diye konuştu. Bu sanata ilgi duyanlara atölyesinde kurslar düzenlediğini aktaran Eroğlu, bugüne kadar dört sergi açtığını sözlerine ekledi.



