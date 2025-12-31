Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Rize'ye ulaştı

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Rize'ye ulaştı

20:3631/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Anma sürüşüne katılan 13 bisikletliyi, Trabzon'dan geçiş yaptı.
Anma sürüşüne katılan 13 bisikletliyi, Trabzon'dan geçiş yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Rize'ye ulaştı. Anma sürüşüne katılan 13 bisikletliyi, Trabzon'dan geçiş yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Rize'ye ulaştı. Anma sürüşüne katılan 13 bisikletliyi, Trabzon'dan geçişleri sırasında Yomra ilçesinde karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, başarı dileklerini iletti.

Soğuk havaya rağmen tamamladılar

Daha sonra Rize'ye hareket eden sporcular, Çay Çarşısı'nda bir süre dinlendi. İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi Antrenörü Gazi Bilir, milli bilinç oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Yaklaşık 1250 kilometre pedal çevireceklerini dile getiren Bilir, "9 etapta 13 sporcu birlikte hareket ediyoruz. Bugün 5. etaptayız. Giresun-Rize etabını tamamladık. 211 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 5,5 saatte bitirdik. Hava çok soğuktu. Tabii o zaman dedelerimizin ve askerlerimizin yaşadığı şartları düşününce tüm teknolojik imkanlarımıza rağmen onları anlamanın ne kadar zor olduğunu görüyoruz." Kentte bir gün dinlenecek olan ekip, yarın sabah Artvin'e doğru pedal çevirmeye devam edecek.



#Türkiye Bisiklet Federasyonu
#15 Temmuz Derneği
#Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın marketler açık mı? 1 Ocak marketler saat kaça kadar açık?