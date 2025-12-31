Sahil Güvenlik, Karadeniz ile Van Gölü'nde yılbaşında da görev başında

Karadeniz'de mevcut olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların denize açılmadan önce meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunan Bahadır, "Denizde yardıma ihtiyaç duyan veya herhangi bir ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı merkezleri aracılığıyla bizlere ulaşabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu vesileyle aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



