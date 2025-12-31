Yeni Şafak
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapılmadı

20:1631/12/2025, среда
AA
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.
Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Kıyıya 91 kilometre uzaklıkta ve 19 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı, tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğusunda, kıyıya 91 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

Derinliği 19 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.



#Iwate
#Japonya
#Deprem
