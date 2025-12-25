Yeni Şafak
Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

20:11 25/12/2025, Perşembe
AA
Japonya'da deprem
Japonya'da deprem

Japonya'nın Yokohama şehrinin 99 kilometre doğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Japonya'nın Yokohama şehri açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.




