Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Konya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

23:0123/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Konya'nın Selçuklu ilçesinde deprem
Konya'nın Selçuklu ilçesinde deprem

AFAD verilerine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde zeminden 7 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadesini kullandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Selçuklu ilçesinin Karaömerler Mahallesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada,
"Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
İfadesini kullandı.





#Deprem
#Konya
#Uğur İbrahim Altay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı