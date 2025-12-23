Konya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Selçuklu ilçesinin Karaömerler Mahallesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada,

"Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."