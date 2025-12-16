Yeni Şafak
Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem

00:4316/12/2025, Salı
AA
Pakistan Meteoroloji Dairesi, Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi şehrinin bazı bölgelerinde de hissedildi.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.



