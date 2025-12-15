Yeni Şafak
Prof. Dr. Sözbilir'den Hatay'daki depremin ardından açıklama: Artçı bir deprem

17:2015/12/2025, Pazartesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirtti.

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Hatay’ın Antakya ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşarken, uzman isim açıklama yaptı.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı.

"Artçı bir deprem"

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Depremin sismik kaynağının Antakya Fayı'nın Narlıca segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Antakya Fayı, 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş ve güneydeki stresin önemli bir bölümünde artçı deprem aktivitesine katılmıştı. Antakya Fayı'nın güney segmenti, 20 Şubat 2023 tarihinde de Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depreme kaynaklık etmişti. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bugünkü depremin 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Eldeki bilimsel verilere göre, bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bunlar küçük depremler şeklinde geliştiğinden halkın paniğe kapılmaması önem arz etmektedir."


