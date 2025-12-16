Yeni Şafak
Antalya'da korkutan deprem

16:4816/12/2025, Salı
DHA
Antalya'da deprem
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aksu
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı


Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.






