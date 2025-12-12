Antalya'da bir ev ve bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı

Belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde ev ve bahçesinde temizlik çalışması yaptı.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ev ve bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Şafak Mahallesi, 4253 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir evden kokular gelmesi nedeniyle durumu Kepez Belediyesine bildirdi.
İhbarı değerlendiren belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde ev ve bahçesinde temizlik çalışması yaptı. Konuttan 2 kamyon dolusu atık çıkarıldı.
Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
