Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı: Beyaza bürünen Kaş'tan kartpostallık görüntüler

11:3012/12/2025, Cuma
IHA
Antalya’nın Kaş ilçesinde soğuk havanın etkili olduğu yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.Antalya ve ilçelerinde aralık ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ederken, Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü. Yüksek rakımlı bölgelerde havanın soğumasıyla birlikte Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge karla kaplandı. Yaşanan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

#antalya
#kaş
#kar yağışı
