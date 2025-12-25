Yeni Şafak
Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

00:3525/12/2025, Perşembe
DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFAD verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.35'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 8,62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.






