Deprem müteahhitleri cezaevinde kalacak

Kanunla 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile bu tarih öncesinde işlediği suçtan hüküm giyenlere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınacak.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Tekliflin ilk halinde terör ve örgütlü suçlar dışında kalan Kovid infazlarına tahliye imkanı sağlanıyordu. AK Parti komisyona verdiği önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışında bırakılmıştı. Genel Kurul'da önergeyle de deprem müteahhitleri düzenlemenin dışında kaldı. AK Parti'nin verdiği önergeyle deprem nedeniyle bina ve diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarının cezaevinde kalmasını sağlıyor. Buna göre 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler dahil, 2021 İzmir depremi, 2020 Adıyaman Depremi gibi depremler de düzenlemenin kapsamında yer alacak.

ENFLASYON MUHASEBESİ 3 YIL UZATILDI

Düzenlemeyle son dakikada eklenen maddeyle de finans kuruluşları dışında kalan şirketler enflasyon 3 yıl daha enflasyon muhasebesinin dışında tutulacak. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıl daha uzatma yetkisi verilecek.

SİBER GÜVENLİK MADDELERİ ÇIKARILDI

AK Parti'nin verdiği önergelerle kanun teklifinden erişim sağlayıcıları ve siber güvenlik düzenlemelerini içeren maddeler yeniden değerlendirilmek üzere çıkarıldı. Buna göre, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi ve sosyal ağ sağlayıcıları düzenlemeleri yeniden çalışmak üzere geri çekildi.

KANUNA 5 MADDE EKLENDİ

AK Parti'nin verdiği önergelerle kanuna beş madde daha eklendi. Kanun teklifine teknik mahiyetli düzenlemeler eklendi.

Öte yandan kanunla getirilen değişiklilerden bazıları şöyle:

DÜĞÜNDE ATEŞ EDENE 7,5 YIL: Açık alanda ateşli silah kullanana 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç düğün ve benzeri yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.

ÇOCUĞU SUÇA ALET EDENE 10 YIL: Suç örgütlerinde çocukları araç olarak kullanan yöneticilere 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın cezası 4–8 yıldan 5–10 yıla, örgüt üyeliğinin ceza üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Örgütün silahlı olması halinde bu cezalar yarı oranında artırılacak. Çocukları suça alet eden örgüt üyeleri de aynı şekilde cezalandırılacak.

TRAFİKTE YOL KESENE 3 YIL: Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Bu suçu işleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Teklifle, taksirle yaralama suçunun ceza miktarları artırılmak suretiyle kişilerin davranışlarını gerçekleştirirken gerekli dikkat ve özeni göstermeleri sağlanacak.

GSS BORÇALARI SİLİNECEK: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim borcunu ödeyemeyen 1 milyon 477 bin kişinin 3 milyar 258 milyon liralık alacağından vazgeçiyor



