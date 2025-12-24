Yeni Şafak
32 kişiye mezar olan Kasapoğlu Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis cezası

14:2824/12/2025, Çarşamba
IHA
Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 32 kişiye mezar olan Kasapoğlu Apartmanı davasında karar çıktı. Davada 5 sanığa hapis cezası verildi.

Asrın felaketinde 9’u aynı aileden olmak üzere toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Kasapoğlu Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında yargılanan sanıklar hakkında hüküm açıklandı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, müteahhitler M.D. ve V.E. ile fenni mesul ve statik proje müellifi M.G.’yi 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası aldı.

Apartmanın altındaki iş yerinin sahibi S.I. ile mimari projeyi çizen mimar F.A. hakkında ise beraat kararı verildi.



#Malatya
#asrın felaketi
#deprem
