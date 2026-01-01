Hatay'da yeniden ayağa kaldırılan tarihi meclis binası devlet tiyatrolarına sahne olacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı,afette zarar gören kentin sembol değerlerini de asıllarına sadık kalarak ihya, inşa ve imar ettiklerini söyledi. Bunlardan birinin de Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapı olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu: "Tarihi Hatay Devleti meclis binamız ve hemen arkasında yer alan Adalı Konağı'mız da Valiliğimizin koordinasyonunda Doğuş Grubu'nun destekleriyle bugün eskisinden daha güçlü ve sağlam zeminlerde aslına sadık kalınarak ayağa kaldırıldı. Şimdi bu tarihi yapılarımız, medeniyetler şehri Hatay'ımızın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antakya'mızın kalbinde yer alan bu yapının tekrardan ışıklarının yanıyor olması insanımızın umudunu da doğal olarak arttırıyor. Hataylı hemşehrilerimiz bilsin ki bu topraklarda hayat yeniden filizlenmiş, umut yeniden yeşermiştir."