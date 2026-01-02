Yeni Şafak
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ihya ediliyor

Halime Kirazlı
16:282/01/2026, Cuma
Kaybolan Cami ihya edilecek.
“Kaybolan Cami” olarak bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii (Karaköy Mescidi), Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihya edilecek.

Aslı Fatih Sultan Mehmed dönemine uzanan yapı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından fevkani cami olarak yeniden yaptırılmış, 1903 yılında ise ünlü İtalyan Mimar Raimondo D’Aronco tarafından yenilenmiştir. Ancak cami, 1958 yılında gerçekleştirilen büyük istimlak ve yıkım operasyonları sırasında tescilli olmaması nedeniyle yıktırılmış ve günümüze ulaşamamıştır.

Mülkiyet devir işlemleri tamamlandı

İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 2010 yılında aldığı tescil kararı ve 2013 yılında onayladığı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda; İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin bulunduğu alandaki taşınmazlar için acele kamulaştırma, tevhit ve mülkiyet devir işlemleri tamamlandı. Süreç sonunda taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili vakıflar adına tescil edildi. Mülkiyetinin tamamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına geçen parsel üzerine rekonstrüksiyon projesine göre uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşme yapıldı. Tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyası amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



