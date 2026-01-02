Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ihya ediliyor

Aslı Fatih Sultan Mehmed dönemine uzanan yapı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından fevkani cami olarak yeniden yaptırılmış, 1903 yılında ise ünlü İtalyan Mimar Raimondo D’Aronco tarafından yenilenmiştir. Ancak cami, 1958 yılında gerçekleştirilen büyük istimlak ve yıkım operasyonları sırasında tescilli olmaması nedeniyle yıktırılmış ve günümüze ulaşamamıştır.

İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 2010 yılında aldığı tescil kararı ve 2013 yılında onayladığı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda; İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin bulunduğu alandaki taşınmazlar için acele kamulaştırma, tevhit ve mülkiyet devir işlemleri tamamlandı. Süreç sonunda taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili vakıflar adına tescil edildi. Mülkiyetinin tamamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına geçen parsel üzerine rekonstrüksiyon projesine göre uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşme yapıldı. Tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyası amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.