"Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı" yenilendi

İstanbul'un asırlık yayıncılık geleneğinin kalbi sayılan Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı, yapılan düzenlemeyle yeniden kültür sanat hayatına kazandırıldı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen sokakta, yayınevleri ve kitabevleri okurlarla yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor. Asırlardır sahafları ve kütüphaneleriyle ilim ve irfanın merkezi olan Fatih'teki Şengül Hanım ve Küçük Sokak'ta, Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin resmi açılışı, 15 Kasım'da yapılacak. Kitap satışlarının yanı sıra yazarlar, okurlar ve sanatçıların buluştuğu bir mekan olarak hayata geçirilen sokaktaki yayınevleri ve kitap dağıtımcıları projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şehrin hafızasının Cağaloğlu'nda olduğunu düşünüyoruz

İz Yayıncılık'ın ikinci nesil temsilcisi Ali Kahraman, çocukluğunun Cağaloğlu'nda geçtiğini belirterek, 2010'lu yıllardan başlayarak, Kovid-19 salgınının ardından bölgede çok fazla yayıncı kalmadığını söyledi. Kitapçılar Sokağı projesinin çok nostaljik olduğunu dile getiren Kahraman, "Burada ömrünü geçiren insanlar için buranın kıymetini düşünün. Yaklaşık 150 yıldır basın ve yayın hayatına hizmet eden bir nokta burası. Şimdilerde çokça turizmle anılıyor. Bu kötü bir şey değil ama özellikle Cağaloğlu'nun, otellerle ve kafelerle değil, kültürle kitapla anılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kahraman, kitapçılar ve yayıncıların önemine işaret ederek, şöyle devam etti:"Yayıncılar, bu ülkenin kültür hafızasıdır. Ölmekte olan bir sektör de değildir. Sadece biçim değiştiriyor ama özü yine aynı. Yayıncılığın insanı insanla buluşturan bir yapısı var. Biz de Kitapçılar Çarşısı'yla bu ruhu yeniden yaşatmak, geçmişi yeniden hatırlamak, geleceğe bir miras bırakmak istiyoruz. Şehrin hafızasının Cağaloğlu'nda olduğunu düşünüyoruz."

Buranın kendine ait bir ruhu olması adına hepimiz ortak kararlar aldık

Kitap Rengi Kitabevi ve Yayınevi'nden Fatma Ömerustaoğlu, 33 yıldır yayıncılık sektörü içerisinde yer aldığını dile getirerek, "17 yıllık bir şirketiz ama hep hayalimde Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı gibi bir mekanda olmak vardı. Aramızda 35-40 yıldır yayıncı olanlar da var. Onların da muhtemelen hayali buydu. Burada 11 kitapçıyız. Hepimiz aynı yere taşındık. Buranın kendine ait bir ruhu olması adına hepimiz ortak kararlar aldık." diye konuştu. Ömerustaoğlu, projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Projenin içinde olmak istedim. Zaten Cağaloğlu'ndaydık ama kitapçıların bir arada olması hem okur hem kitapçılar açısından kıymetli ve değerli. İki sokağın da canlı olmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mekanlarımız küçük ama burada okurlara sıcak bir ortam hazırladık. Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan'a da proje adına çok teşekkür ediyoruz."

Kitapçıların yan yana olması herkes için faydalı

Kitabevi Yayınları'nın sahibi Mehmet Varış, 1982'den beri yayıncılık yaptığını aktararak, "Daha önce büyük mağazalarımız vardı. Fakat ekonomik şartlara dayanamadık. Önce 2016'da 350 metrekarelik yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Orayı kapatınca buraya geldik. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından biz yayıncılara tahsis edildi." ifadelerini kullandı. Kitapçılar Sokağı'nda yeni okurlar ve gençleri kazanmaya çalışacaklarını vurgulayan Varış, "11 yayıncıyla burada bir pazar oluşacak. Kitapçıların yan yana olması herkes için faydalı. Yayıncı, satıcı, alıcı için, devletin kültürel politikaları için böyle bir yerin faydası inkar edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kitap sayısı çoğaldı ama bunları sergileyeceğimiz mekanlar daraldı

Cağaloğlu Kitabevi Dağıtım sahibi İbrahim Ganioğlu, sokağın besmele niyetinde bir başlangıç olduğuna işaret ederek, "Biz daha önce Cağaloğlu'nda bir sokağa girdiğimizde 100-150 yayınevi sayardık. Ama şu anda bölgeden o kadar yayıncı ya çıkar ya da çıkmaz. Buranın tarihi geçmişi anlamında da başka bir neşvünema vardı. Süreç içerisinde farklı aktörlerin devreye girmesi, turizm gibi farklı sektörlerle uğraşan arkadaşlarımızın buraya teveccüh etmeleri burada kitapçıların sayısını azalttı." dedi.

Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı'nın 11 yayıncıyla başlasa da ileride 110 kitapçıya çıkmasını istediklerini söyleyen Ganioğlu, şu bilgileri verdi: "Bu tarz sokakların daha fazla olması temennimiz. Neticede miras dediğimiz şey, sadece toprak, daire ya da bir dükkan değildir. Aynı zamanda kültürel mirasa da sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü toplumların iyi, kötü kültürel mirasla geliştiğini biliyoruz. Elzem olan şey, nasıl maddi olana sahip çıkıyorsak, manevi olana da sahip çıkmamız gerekir. Kitap da bunlardan bir tanesidir ve en önemlisidir." Son yıllarda yayıncılığın önemli bir seviye kat ettiğini aktaran Ganioğlu, "Yayıncılığın 40 yıldır içinde olmamıza rağmen bazen yeni kitap çıktığında heyecanlanıyoruz. Artık kitap sayısı çoğaldı ama bunları sergileyeceğimiz mekanlar daraldı." yorumunu yaptı.

Kitapçıların yan yana olması da daimi bir fuar havası veriyor sokağa

İnsan Yayınları Editörü Murat Bozkurt da projenin iyi bir fikir olduğunu, fakat ne kadar başarılı planlandığını zaman içerisinde göreceklerini ifade ederek, "Henüz yayıncılar ve kitapçılar tam olarak aktif hale gelmedi ama inşallah zaman içinde sokak kafe ve diğer yayınevlerinden arkadaşların katılımıyla canlanır. Kitapçıların yan yana olması da daimi bir fuar havası veriyor sokağa ama yeterince yayınevi sokağa davet edilmemiş. Halbuki önde gelen yayınevleri vardı." görüşünü paylaştı. Mercan Kitap Kurucusu Ahmet Işık ise yayıncıların, kitapçıların ve kitapların böyle bir sokakta bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Okuyucunun birçok kitabevini bir arada bulabilmesi açısından da önemli. Bu sokağın Ayasofya'ya çıkması bakımından da biraz manevi değeri var. Bu anlamda da proje güzel. Okurlardan da ziyaret bekliyoruz. Burada yazarlarımızı davet edeceğiz, imza etkinlikleri olacak. Yazar okur buluşmaları gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.







