Kukla sanatçısı Marina Yüce Uluslararası Batum Kukla Festivali'nde ödül aldı

14:4312/11/2025, Çarşamba
AA
Sanatçımıza Gürcistan'dan ödül.
Sanatçımıza Gürcistan'dan ödül.

Kukla sanatçısı Marina Yüce, Gürcistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Batum Kukla Tiyatrosu Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kukla sanatçısı Marina Yüce, Gürcistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Batum Kukla Tiyatrosu Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Tempo Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, Batum Devlet Gençlik ve Kukla Tiyatrosunca 4-10 Kasım'da düzenlenen festivale 10 farklı ülkeden kukla tiyatrosu grubu katıldı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Türkiye'den, Ankara merkezli Tiyatro Tempo, yetişkinler için sahnelediği "Sokrates'in Son Gecesi" adlı oyunla festivale katıldı. Oyunda Gardiyan ve Sokrates'in eşi Ksantipa karakterlerini canlandıran Marina Yüce, performansıyla akademisyen ve eleştirmenlerden oluşan jürinin takdirini kazandı. Festivalin kapanış töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, kukla sanatçısı Marina Yüce'ye verildi. 20 yıldır Tiyatro Tempo kadrosunda yer alan Yüce, oyunculuğun yanı sıra yöneticilik yapıyor. Yüce, ayrıca Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneğiyle birlikte 11 yıl önce başlattığı Uluslararası Ankara Kukla Festivali'ni sürdürüyor.



