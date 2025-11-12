Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İslam sanatı Sotheby's'de sergileniyor

İslam sanatı Sotheby's'de sergileniyor

13:4612/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2006'da kurduğu Turquoise Mountain Vakfı, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'te düzenlediği "İnanç Motifleri: İslam Sanatında Yaşayan Gelenekler" sergisiyle İslam sanatının farklı coğrafyalardaki ustalarını Londra'da buluşturuyor.

#Turquoise Mountain Vakfı
#Turquoise Mountain Foundation
#Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi (ITHRA)
#Sotheby's
#Turquoise Mountain Vakfı başkanı Shoshana Stewart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi