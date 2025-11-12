İslam sanatı Sotheby's'de sergileniyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2006'da kurduğu Turquoise Mountain Vakfı, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'te düzenlediği "İnanç Motifleri: İslam Sanatında Yaşayan Gelenekler" sergisiyle İslam sanatının farklı coğrafyalardaki ustalarını Londra'da buluşturuyor.
