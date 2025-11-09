"Bobik Nerede?" izleyiciyle buluştu

Anton Çehov’un “Üç Kız Kardeş” oyunundan Fatih Sönmez’in uyarladığı “Bobik Nerede”, çarşamba günü Baba Sahne’de prömiyer yaptı. Mim Kolektif yapımı oyunda Selen Domaç, Başak Daşman, Aybanu Aykut, Kürşat Öçalan ve Jehat Kaplan rol alıyor. 85 dakikalık tek perdelik yapım, bu yılın ikinci "Üç Kız Kardeş" uyarlaması olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay Claphall’de izlediğim “Olga, Mâşa, Irina: Yine Üç Kız Kardeş” de bu uyarlamalardan biriydi.

Daha önce şu yazımda bu oyundan söz etmiştim.