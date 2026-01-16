Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski futbolcu Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan dahil 13 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.
Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti' , 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu kapsamında eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Karan'a tutuklama talebi
Ümit Karan dahil 13 zanlı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan diğer isimler şöyle:
Timuçin Ünal
Ahmet Şaşmaz
Deniz Berk Cengiz
Emre Yalçın
Gökhan Gümüş
Gökmen Gürdeğir
Melis Sabah
Nuray İstek
Emircan Şahin
Murat Dönmez
Orhan Aydın
Hakan Tunçbilek