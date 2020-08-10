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Gündem CHPde uzun yıllar siyaset yapan Sayan İnce Kılıçdaroğlundan çok oy alır
POLİTİKA

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Muharrem İnce açıklaması: Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alır

CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçmişte CHP'de siyaset yaptığı dönemleri hatırlatarak "Muharrem İnce ile uzun yıllar çalıştım. Halkta Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla karşılığı var ve parti kurarsa daha fazla oy alır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı tartışmasına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Savcı Sayan

BAYKAL DÖNEMİNDE CHP'DE UZUN YILLAR SİYASET YAPMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kurmaylarından olan Savcı Sayan, Muharrem İnce ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirtti.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA FAZLA OY ALIR

  • Savcı Sayan “M.İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı, kuramaz mı,onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki; parti kurduğunda KK’dan çok daha yüksek oy alacaktır. kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum” mesajını yayımladı.

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