AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Muharrem İnce açıklaması: Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alır CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Sayan: İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alır AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçmişte CHP'de siyaset yaptığı dönemleri hatırlatarak "Muharrem İnce ile uzun yıllar çalıştım. Halkta Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla karşılığı var ve parti kurarsa daha fazla oy alır" dedi.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 09:26 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 09:29 Yeni Şafak