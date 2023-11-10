AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş rozetsiz başkanlık yapacağını söyleyip FETÖ ne dediyse onu yaptı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından aylardır mağdur edilen ulaşım esnafının sorunlarını konuşmak üzere AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından “Ulaşım Esnafı Buluşması Programı” düzenlendi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; programda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Ankara Başkanı Ercan Soydaş ulaşım esnafı ile bir araya geldi. Programa ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, Ulaştırma Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, Gençlik Kollar Başkanı AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Ülkü Efe Demirhan da katıldı.