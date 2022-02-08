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POLİTİKA

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Üye sayısında rekor kırdık

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Ankara'da üye sayısında rekor kırdıklarını belirterek, "Ankara'yı CHP zihniyetine bırakmadık, bir milyar 334 milyon 365 bin 730 TL yatırım yaptık" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Üye sayısında rekor kırdık
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021'deki üyelik sayılarında rekora imza attıklarını ifade etti. Özcan, "2021'de Ankara'da 83 bin 807 yeni üyemiz oldu. Toplamda 786 bin 101'e ulaşmış bir üye sayımız var. Bu, geçen sene Türkiye birinci olan Ankara için de bir rekor olmuş oldu" diye konuştu.

CHP ZİHNİYETİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Ankara'nın 19 ilçe belediyesinin AK Parti'de, 22'sinin ise Cumhur İttifakı'nda olduğunu kaydeden Özcan, şunları söyledi: "Biz Ankara'yı CHP zihniyetine teslim etmemek için çabalıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisinde Mansur Yavaş'ı engellemedik. CHP sıkışınca topu bize atıyor. Ankara'nın hayrına olanlara 'evet' ama zararına olanlara 'hayır' diyoruz."

ANKARA'YA 1,3 MİLYAR YATIRIM

"Vatandaşımızı CHP zihniyetine bırakamazdık. Ankara'da millet bahçeleri, sosyal konutlar, ticaret alanları, sosyal donatı ve kamu yatırımları, çevre düzenlemeleri, yol ve diğer altyapı yatırımları, enerji verimliliği gibi konularda toplam 1 milyar 334 milyon 365 bin 730,97 TL yatırım yaptık."

DİYET ÖDEMEKTEN YATIRIMA BÜTÇE AYIRAMIYOR

Muhalefetin AK Parti'nin yaptığı sosyal belediyeciliğin üzerine bir şey koyamadığını aktaran Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sık sık yaşanan görev değişikliklerine de dikkat çekerek, "CHP başka şekilde bastırıyor. İYİ Parti başka bir şekilde bastırıyor. Bir de gizli ittifakları HDP var. Diyet ödeme gibi bir şey var demek ki. Mansur Yavaş diyet ödemekten yatırıma bütçe ayıramıyor" ifadelerini kullandı.

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