AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Ankaralılara 15 Temmuz nöbeti çağrısı

"Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Biz yeter ki iman edelim. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip, yeni umutlara yelken açalım. Rabbime şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Öyle zamanlarda Cumhurbaşkanımıza öyle oyunlar oynandı ki, bayrağımızı, Cumhurbaşkanımızı indirmek için öyle düzenler kuruldu ama Cumhurbaşkanımız asla yılmadı, pes etmedi. Darbeler milli irade ve demokrasiye en büyük tuzak, millete ihanettir. Bu hastalıklı zihniyete karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecek, darbe ve vesayet girişimlerine tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişi, bu toprakların ebediyen istiklalinin nişanesidir."