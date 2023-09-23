AK Parti binasına taşla saldırmıştı: Şüpheli adli kontrolle salıverildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde saldırıya uğrayan AK Parti konvoyundaki iki kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gerginliğin sona ermesinin ardından da konvoy Adilcevaz'a hareket etti.