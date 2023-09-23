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AK Parti binasına taşla saldırmıştı: Şüpheli adli kontrolle salıverildi

Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan Metin A. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12:36 . 23/09/2023 Cumartesi
DHA
Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi’ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına 21 Eylül günü saat 22.00 sıralarında taşlı saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binanın camlarının kırıldığı olayda, mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı Metin A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.


Görüntülerde, şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, çevrede keşif yaptıktan sonra camlara taş atıp, koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.


Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.






#AK Parti
#Muğla
#Saldırı
1 saat önce
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