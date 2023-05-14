Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kaldı. Tarihi seçim yurt içinde olduğu kadar, dış basın tarafından da yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'na desteğini alenen açıklayan Batı medyası Türkiye ve Erdoğan'ı hedef göstermeye devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli The Telegraph, dünyanın gözünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası yenilgisinde olduğunu açıkça paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun Batı ile sürdürmek istediği ilişkilerin ve Batılı liderlerin beklentilerinin altı çizildi.