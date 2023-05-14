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BBC'den tehlikeli haber: 'Bomba araması yapılıyor' dediler, AK Parti'den açıklama geldi

BBC Türkçe'nin 'AK Parti binasında bomba araması yapılıyor' şeklindeki provoke edici haberine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yalanlama geldi. Dağ yaptığı açıklamada "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

21:15 . 14/05/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından bazı AK Partili vatandaşlar parti genel merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından bazı AK Partili vatandaşlar parti genel merkezine geldi.

Seçimlere ilişkin oy sayma işlemi devam ederken İngiliz BBC Türkçe, insanları tedirgin edici skandal bir habere imza attı.

Haberde, "AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi" denildi.

Yapılan haberin provoke edici olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, haberi kesin dille yalanladı.

Dağ, Twitter paylaşımında, "Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.





#BBC
#AK Parti
#Balkon konuşması
27 dakika önce
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