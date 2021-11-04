AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının hikayesini anlattı: Sanki beni oraya vinçle koymuşlar

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerinden gündeme gelen ve sosyal medyada çok sayıda montaj yapılarak yayılan fotoğrafının hikayesini anlattı.

"Camiye ayakkabıyla girmişim gibi bir algı yapıldı"

Fotoğrafın açısından dolayı oraya vinçle çıkmış gibi göründüğünü belirten Yavuz, sosyal medyadan gelen yorumları dert etmediğini belirterek, "Birçok kurgu var sadece kurgu olmayan burası. Burası Ağrı’daki İshak Paşa Sarayı. Arkada oraya merdiven var, anlaşılmıyor. Sanki bir sütunun üstüne çıkmışsınız ve resim paylaşıyormuşsunuz gibi anlaşılıyor. Orası cami de değil. Ama bu konuda da algı yapıldı camiye ayakkabıyla giriliyor diye. Burası insanları ziyaret ettiği tarihi bir mekan. Ama foto öyle bir açıyla çekilmiş ki, sanki sizi biri alıp vinçle koymuş gibi gözüküyor. Aynı gün birlikte gittiğimiz siyasi arkadaşların da orada fotoğrafları var. Ama bizim İstanbul’da popüleritemiz biraz daha artınca böyle oldu" dedi.

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OYNAT 01:32 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz o fotoğrafın hikayesini anlattı: Vinçle koyulmuş gibi anlaşılıyor TVNET ekranlarında Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafın arka yüzünü anlattı.



Yavuz, fotoğrafın çekildiği yerin cami değil Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı olduğunu ve üzerinde bulunduğu sütunun arkasında bir merdiven olduğunu söyledi.



Herkesin burada fotoğraf çekildiğini belirten Yavuz, 'bu fotoğrafın açısı öyle bir anlaşılıyor ki sanki oraya birisi sizi getirmiş vinçle koymuş gibi anlaşılıyor. Meselenin aslı bu.' ifadelerini kullandı.

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"İstanbul seçimlerinde FETÖ parmağı var dedim linç ettiler"

Bazı kesimlerin AK Parti'den öne çıkan isimleri itibarsızlaştırmak için uğraştığını belirten Yavuz, "Bu karenin sosyal medyada mizaha konu olmasını dert etmemek gerektiğini anladım. Bir kesim çıkıyor AK Parti’den çıkan isimleri itibarsızlaştırmak için uğraş veriyor. Onları sindirelim, bastıralım diye uğraşıyor. Ben İstanbul seçimlerinin bu işin arkasında FETÖ parmağı var dediğim gün fazladan 10 bin kişi Twitter’dan takip etmeye ve aynı anda saldırmaya başladı. Öyle eyler söylediler ki aklınız durur. Onları gördükten sonra bunların bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:35 İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.



2019 yılında, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği, 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözüyle ne demek istediğine ilişkin soruya yanıt veren Yavuz, 'Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ali İhsan Yavuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlara yanıt: Olup bitenleri CHP'nin dışında düşünürseniz yanılırsınız