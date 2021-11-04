AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının hikayesini anlattı: Sanki beni oraya vinçle koymuşlar

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerinden gündeme gelen ve sosyal medyada çok sayıda montaj yapılarak yayılan fotoğrafının hikayesini anlattı.
"Camiye ayakkabıyla girmişim gibi bir algı yapıldı"
Fotoğrafın açısından dolayı oraya vinçle çıkmış gibi göründüğünü belirten Yavuz, sosyal medyadan gelen yorumları dert etmediğini belirterek, "Birçok kurgu var sadece kurgu olmayan burası. Burası Ağrı’daki İshak Paşa Sarayı. Arkada oraya merdiven var, anlaşılmıyor. Sanki bir sütunun üstüne çıkmışsınız ve resim paylaşıyormuşsunuz gibi anlaşılıyor. Orası cami de değil. Ama bu konuda da algı yapıldı camiye ayakkabıyla giriliyor diye. Burası insanları ziyaret ettiği tarihi bir mekan. Ama foto öyle bir açıyla çekilmiş ki, sanki sizi biri alıp vinçle koymuş gibi gözüküyor. Aynı gün birlikte gittiğimiz siyasi arkadaşların da orada fotoğrafları var. Ama bizim İstanbul’da popüleritemiz biraz daha artınca böyle oldu" dedi.
"İstanbul seçimlerinde FETÖ parmağı var dedim linç ettiler"
Bazı kesimlerin AK Parti'den öne çıkan isimleri itibarsızlaştırmak için uğraştığını belirten Yavuz, "Bu karenin sosyal medyada mizaha konu olmasını dert etmemek gerektiğini anladım. Bir kesim çıkıyor AK Parti’den çıkan isimleri itibarsızlaştırmak için uğraş veriyor. Onları sindirelim, bastıralım diye uğraşıyor. Ben İstanbul seçimlerinin bu işin arkasında FETÖ parmağı var dediğim gün fazladan 10 bin kişi Twitter’dan takip etmeye ve aynı anda saldırmaya başladı. Öyle eyler söylediler ki aklınız durur. Onları gördükten sonra bunların bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.